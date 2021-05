Vučić moli Krizni štab da od petka otvori kafiće

Nova pre 41 minuta | Autor:Nataša Latković

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zamolio je danas Krizni štab da od petka otvori restorane koji su zatvoreni. „Molim Krizni štab da od 7. (maja) ili 8. otvori restorane i one koji su zatvoreni objekti, a ne samo da rade oni koji su sa baštama“, rekao je Vučić.

Tu mogućnost najavio je ranije dr Branislav Tiodorović, član Kriznog štaba. On je rekao da će kafići i restorani biti otvoreni 8. maja ako epidemiološka situacija to dozvoli. To je bila jedna od tri najave na sednici Kriznog štaba 28. aprila: – Od 8.maja ukoliko se nastavi ovakav trend epidemiološke situacije dozvoljavamo ugostiteljima do 22h i unutra ali sa 50% kapaciteta. – Vakcinalni punktovi u Tržnim Centrima, kao pilot projekat. – Angažman na dogovaranju