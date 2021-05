Vučić: Za vakcinisane dodatnih 3.000 dinara pomoći

Vranje news pre 1 sat | Vranjenews

Vranje/Beograd - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u sredu da će, osim pomoći od 30 evra, odnosno 50 evra za penzionere, oni koji su vakcinisani dobiti još po 3.000 dinara.

Kako jevljaju nacionalni mediji on je precizirao da neće biti donošene "diskriminacione mere" za one koji ne žele da prime vakcinu protiv koronavirusa, ali da će se raditi na tome da se "nagrade ljude koji su pokazali odgovornost". - Svi drugi sa više od 16 godina koji su se vakcinisali ili će se vakcinisati do 31. maja dobiće dodatnih 3.000 dinara od države. Očekujem da će se do kraja maja dostići brojka od tri miliona vakcinisanih - kazao je Vučić. On je rekao da