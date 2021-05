Mali: Vakcinisani će 3.000 dinara dobiti do 20. juna

Danas pre 3 sata | Piše: FoNet

Ministar finasija najavio da će vakcinisani moći da se prijave za pomoć na isti način kao i za 60 evra Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će svi građani stariji od 16 godina, koji su do 31. maja dobili bar jednu dozu vakcine protiv korona virusa, moći da se prijave za pomoć od 3.000 dinara od 1. do 15. juna, a novac će dobiti do 20. juna.

Mali je istakao da će prijava biti ista kao za pomoć od 30 plus 30 evra, preko sajta Uprave za trezor, i da najstariji građani ne moraju da se prijavljuju. „Za nas je ova mera veoma važna, jer želimo da motivišemo ljude da se vakcinišu, kako bismo se vratili normalnom životu. Potrebno je da što pre dođemo do kolektivnog imuniteta kako bi se ekonomija potpuno otvorila. Sada nam je, pored očuvanja zdravlja građana, najvažnija borba za ekonomiju, nova radna mesta i