Danas isplata 30 evra korisnicima socijalne pomoći

RTK pre 3 sata

Uplata prvih 30 evra u dinarskoj protivvrednosti za više od 143 hiljade korisnika novčane socijalne pomoći i za 9.500 osoba lišenih slobode počela je jutros.

Uplata u iznosu od 60 evra za ostale građane, dodaje, počinje 12. maja, a očekuje se da će svima novac na računima biti do 20. maja, dok drugih 30 evra mogu očekivati u novembru, saopštilo je Ministarstvo finansija. Nezaposleni u ostalom delu Srbije u junu će dobiti pomoć od 60 evra. Pored ove vrste pomoći, svi oni koji budu do 31. maja dobili makar jednu dozu bilo koje vakcine od četiri dostupne u Srbiji, dobiće još po 3.000 dinara. Prijava će trajati od 1. do 15.