Ledena nedelja pred nama: Temperature se vraćaju na nulu - meteorolog objavio detaljnu vremensku prognozu

Večernje novosti pre 4 sati | Novosti online

Foto: Depositphotos - U Srbiji u subotu nakon oblačnog jutra sa kišom, sledi razvedravanje i to već ujutro u severnim, a do sredine dana i u ostalim predelima Srbije, pa će u nastavku dana biti sunčano, ali osetno svežije u odnosu na prethodni dan.

Duvaće umeren do pojačan, na istoku Srbije i jak severozapadni vetar, posle podne u slabljenju. Minimalna temperatura od 6 do 12°C, u Beogradu 10°C, maksimalna dnevna od 16 do 20°C, u Beogradu do 18°C - napisao je Đurić. On ističe da će nedeljno jutro biti veoma hladno i vedro, u kotlinama sa maglom. - Minimalna jutarnja temperatura od 0 do 8°C, ponegde uz prizemni mraz. Tokom dana sunčano i toplo, a maksimalna dnevna od 21 do 25°C. Jugoistočni vetar tokom dana u