U Srbiji sutra svežije i pretežno sunčano vreme

Novi magazin pre 4 sati | Beta

U Srbiji će sutra biti svežije i pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na jugu i zapadu ujutru će biti oblačno ponegde sa slabom kišom, ali će tokom dana postepeno razvedriti. Duvaće slab i umeren, na planinama i na istoku zemlje povremeno jak, severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od šest do 12, a najviša od 16 do 20 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i svežije. Najniža temperatura biće osam, a najviša 18 stepeni. U nedelju ujutru će biti hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a zatim do srede sunčano