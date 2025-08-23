Cvijanović: Važno je slušati volju naroda o bilo kom važnom pitanju

Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da se Republika Srpska zalaže za mir i želi da upravlja svojim resursima, a da političko Sarajevo, kako je navela, želi sukobe i da je s tim u vezi važno slušati volju naroda o bilo kojem važnom pitanju.

- Mi smo nekoliko puta kroz istoriju dolazili u situaciju da neko drugi pokušava da se igra sa narodnom voljom - rekla je Cvijanović tokom rasprave na posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma povodom presude neustavnog Suda BiH i odluke Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsedniku Srpske Miloradu Dodiku. Ona je istakla da ne može biti razlike između vlasti i opozicije kada je rieč o odbrani interesa Republike