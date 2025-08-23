Cvijanović: Važno je slušati volju naroda o bilo kom važnom pitanju

Blic pre 2 sata
Cvijanović: Važno je slušati volju naroda o bilo kom važnom pitanju

Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da se Republika Srpska zalaže za mir i želi da upravlja svojim resursima, a da političko Sarajevo, kako je navela, želi sukobe i da je s tim u vezi važno slušati volju naroda o bilo kojem važnom pitanju.

- Mi smo nekoliko puta kroz istoriju dolazili u situaciju da neko drugi pokušava da se igra sa narodnom voljom - rekla je Cvijanović tokom rasprave na posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma povodom presude neustavnog Suda BiH i odluke Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsedniku Srpske Miloradu Dodiku. Ona je istakla da ne može biti razlike između vlasti i opozicije kada je rieč o odbrani interesa Republike
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Referendum u srpskoj 25.: Oktobra Narodna skupština RS usvojila zaključke: Niko nije bio protiv

Referendum u srpskoj 25.: Oktobra Narodna skupština RS usvojila zaključke: Niko nije bio protiv

Blic pre 3 sata
SNSD saopštio referendumsko pitanje: O presudi Dodiku i odlukama Šmita i CIK-a

SNSD saopštio referendumsko pitanje: O presudi Dodiku i odlukama Šmita i CIK-a

Danas pre 3 sata
Referendum u srpskoj 25.: Oktobra Narodna skupština RS usvojila zaključke: Niko nije bio protiv

Referendum u srpskoj 25.: Oktobra Narodna skupština RS usvojila zaključke: Niko nije bio protiv

Blic pre 3 sata
Na sednici Narodne skupštine Dodik teško izvređao pojedine opozicione poslanike

Na sednici Narodne skupštine Dodik teško izvređao pojedine opozicione poslanike

Danas pre 4 sati
Narodna skupština RS: 25. oktobra referendum o presudi Dodiku i odluci CIK-a da mu oduzme mandat

Narodna skupština RS: 25. oktobra referendum o presudi Dodiku i odluci CIK-a da mu oduzme mandat

Danas pre 4 sati
INTERVJU Vehid Šehić: Dodik je u ovom trenutku isključivo građanin RS

INTERVJU Vehid Šehić: Dodik je u ovom trenutku isključivo građanin RS

Danas pre 6 sati
Vladajuće stranke predložile zaključke: Rezolucija o samoopredeljenju RS i odbijanje presude Dodiku

Vladajuće stranke predložile zaključke: Rezolucija o samoopredeljenju RS i odbijanje presude Dodiku

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaSarajevoReferendumMilorad DodikŽeljka Cvijanović

Društvo, najnovije vesti »

Protestna okupljanja: Demonstranti kod Vukovog spomenika, studenti iz Niša i Beograda u poseti Pirotu (foto/video)

Protestna okupljanja: Demonstranti kod Vukovog spomenika, studenti iz Niša i Beograda u poseti Pirotu (foto/video)

Blic pre 22 minuta
U Ivanjici počela Nušićijada, svečanom otvaranju prisustvovala ministarka Paunović: "Saslušaćemo vaše ideje i u perspektivi ih…

U Ivanjici počela Nušićijada, svečanom otvaranju prisustvovala ministarka Paunović: "Saslušaćemo vaše ideje i u perspektivi ih realizovati" (foto)

Blic pre 1 sat
Cvijanović: Važno je slušati volju naroda o bilo kom važnom pitanju

Cvijanović: Važno je slušati volju naroda o bilo kom važnom pitanju

Blic pre 2 sata
Protesti u više gradova Srbije (VIDEO, FOTO): Policijski kordoni sprečili građane da priđu bliže zgradi RTS-a

Protesti u više gradova Srbije (VIDEO, FOTO): Policijski kordoni sprečili građane da priđu bliže zgradi RTS-a

Danas pre 3 sata
Mafiji se građanski rat ne isplati toliko kao korupcija

Mafiji se građanski rat ne isplati toliko kao korupcija

Radar pre 3 sata