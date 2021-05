Zorom u nedelju majski temperaturni prevrat: Sutra ujutru i od minus 3 do nula uz mraz! Od srede nova promena vremena

Kurir pre 2 sata

BEOGRAD - Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da se u nedelju ujutro, 9. maja, na području Srbije mestimično očekuje slab prizemni mraz.

Kako je objavljeno na sajtu RHMZ, jutarnja temperatura biće od minus tri 3 do 0 stepeni Celzijusa. Danas promenljivo oblačno i malo svežije, uglavnom suvo U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i malo svežije, u većini mesta suvo, ponegde kratkotrajna kiša. Vetar slab, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 8 do 12, najviša od 17 na severu do 23 stepena na jugoistoku, saopštio je RHMZ. U Beogradu promenljivo oblačno, malo svežije i uglavnom suvo. Vetar