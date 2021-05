Netanjahu: Nećemo dozvoliti da ekstremističke snage remete mir Jerusalima

Novi magazin pre 2 sata | Beta

Premijer Izraela Benjmin Netanjahu izjavio je danas da ta zemlja neće dozvoliti nasilne javne nemire, obećavši da će poštovati slobodu veroispovesti u Jerusalimu.

Ekstremističkim snagama neće biti dozvoljeno da remete mir Jerusalima, rekao je Netanjahu upozoravajući one koji napadaju Izrael, bilo u Jerusalimu ili na granici pojasa Gaze, preneli su izraelski mediji. On je to rekao posle žestokih sukoba izraelske policije i Palestinaca u petak i subotu, poslednjih dana muslimanskog mesecas Ramazana. Sukobi su izbili na više mesta u Jerusalimu, uključujući Brdo hrama, poznato kao i Haram al Šarif (Uzvišeno utočište), gde se