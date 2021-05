Veliko upozorenje meteorologa đurića: Moguće katastrofalne posledice

Večernje novosti pre 6 sati | Novosti online

Foto: Printscreen NJegovu prognozu prenosimo u celosti: Pred nama vedra i veoma hladna noć, u nedelju ujutro prizemni mraz, a tokom dana i do 25°C.

Početkom sledeće sedmice i do 30°C, ali jaka i olujna košava. Od srede svežije i nestabilno Današnji dan u Srbiji bio je osetno hladniji u odnosu na jučerašnji, a maksimalne temperature bile su uglavnom za 10 stepeni niže u odnosu na petak. Inače, po prodoru hladnog fronta, vrlo brzo ojačao je anticiklon, pa je došlo do razvedravanja, a oblačni sistem premestio se prema istoku in jugoistoku i prema Turskoj. Ipak i pored sunčanog vremena, subota je u Srbiji protekla