Ekološki aktivisti sprečeni da prisustvuju raspravi o Nacrtu Strategije o mineralnim resursima

Beta pre 56 minuta

Ekološki aktivisti sprečeni su danas da prisustvuju javnoj raspravi o Nacrtu Strategije o mineralnim resursima koja se održava u Privrednoj komori Srbije.

Ispred PKS jutros se okupilo nekoliko desetina građana, među kojima su predstavnici Ekološkog ustanka i Udruženja "Ne damo Jadar", koji su nameravali da prisustvuju javnoj raspravi koju je organizovalo Ministarstvo rudarstva i energetike.

Policija i pripadnici obezbeđenja su ih sprečili da uđu u PKS, sa obrazloženjem da nisu na spisku prijavljenih da prisustvuju javnoj raspravi.

Kada je lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta pokušao na silu da uđe obezbeđenje ga je sprečilo, a građani su iskazali nezadovoljstvo povicima da neće dozvoliti da strane kompanije, u saradnji sa ljudima na vlasti, uništavaju Srbiju i njene prirodne resurse.

(Beta, 07.08.2025)

Povezane vesti »

Janković: Svako ko je želeo da učestvuje u javnoj raspravi imao vremena da se prijavi

Janković: Svako ko je želeo da učestvuje u javnoj raspravi imao vremena da se prijavi

RTV pre 16 minuta
Obezbeđenje sprečava ekološke aktiviste da prisustvuju raspravi o Strategiji o mineralnim resursima

Obezbeđenje sprečava ekološke aktiviste da prisustvuju raspravi o Strategiji o mineralnim resursima

Radio 021 pre 16 minuta
U PKS javna rasprava o mineralnim sirovinama, ispred zgrade protest ekoloških aktivista

U PKS javna rasprava o mineralnim sirovinama, ispred zgrade protest ekoloških aktivista

RTS pre 11 minuta
Tenzije ispred PKS: Interventna blokira ulaz u zgradu, pripadnik Soko obezbeđenja gura Ćutu

Tenzije ispred PKS: Interventna blokira ulaz u zgradu, pripadnik Soko obezbeđenja gura Ćutu

N1 Info pre 41 minuta
Ekološki aktivisti sprečeni da prisustvuju raspravi o Nacrtu Strategije o mineralnim resursima

Ekološki aktivisti sprečeni da prisustvuju raspravi o Nacrtu Strategije o mineralnim resursima

Insajder pre 51 minuta
Kokanović ispred PKS: Ovo nije samo pitanje Jadra, već cele Srbije - oni ne kradu, počeli su da otimaju

Kokanović ispred PKS: Ovo nije samo pitanje Jadra, već cele Srbije - oni ne kradu, počeli su da otimaju

N1 Info pre 56 minuta
(VIDEO) Interventna i privatno obezbeđenje ispred PKS: Protest uoči rasprave o rudarenju

(VIDEO) Interventna i privatno obezbeđenje ispred PKS: Protest uoči rasprave o rudarenju

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo rudarstva i energetikePrivredna komora SrbijeJadar

Društvo, najnovije vesti »

Teolog Blagoje Pantelić danas na saslušanju, ispred Patrijaršije skup podrške

Teolog Blagoje Pantelić danas na saslušanju, ispred Patrijaršije skup podrške

Insajder pre 11 minuta
Odsek Pirot, ATVSS: Objavljen drugi konkursni rok za upis studenata

Odsek Pirot, ATVSS: Objavljen drugi konkursni rok za upis studenata

Plus online pre 1 minut
Besplatni filteri za dimnjake za stanovnike Beograda: Ko i kako može da se prijavi, kako izgledaju prečišćivači?

Besplatni filteri za dimnjake za stanovnike Beograda: Ko i kako može da se prijavi, kako izgledaju prečišćivači?

Euronews pre 6 minuta
Janković: Svako ko je želeo da učestvuje u javnoj raspravi imao vremena da se prijavi

Janković: Svako ko je želeo da učestvuje u javnoj raspravi imao vremena da se prijavi

RTV pre 16 minuta
Ministarstvo: Strategija upravljanja mineralnim resursima nije rađena po nalogu i želji stranih korporacija

Ministarstvo: Strategija upravljanja mineralnim resursima nije rađena po nalogu i želji stranih korporacija

N1 Info pre 16 minuta