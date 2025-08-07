Burno o rudarstvu: Aktivistima zabranjen ulaz na raspravu

Nedeljnik pre 1 sat
Burno o rudarstvu: Aktivistima zabranjen ulaz na raspravu

Javna rasprava o nacrtu Strategije eksploatacije mineralnih sirovina u Privrednoj komori Srbije (PKS) održana je dok je ispred zgrade trajao protest aktivista pokreta „Ne damo Jadar“.

Oni su došli da izraze nezadovoljstvo strategijom, ali su im pripadnici interventne policije i privatno obezbeđenje onemogućili ulazak i prisustvo raspravi. Situacija je eskalirala kada je pripadnik obezbeđenja fizički odgurnuo lidera Ekološkog ustanka Aleksandra Jovanovića Ćutu, što je dovelo do verbalnog sukoba i dodatno podiglo tenzije. KOKANOVIĆ: OVO NIJE PITANJE JADRA, VEĆ CELE SRBIJE Zlatko Kokanović iz udruženja „Ne damo Jadar“ izjavio je za N1 da
