Mladići razvili transparent „Ubij Srbina“ u Vukovaru

Danas pre 15 minuta | Piše: S. D.

Stotinak mladića odevenih u crno danas je kraj krsta u Vukovaru razvilo transparent na kojem je pisalo „Koljači i zločinci tabu su tema. Hrvate se u zatvor za uzvike sprema“, javio je portalnovosti.com.

Predsednik vukovarskog ogranka Samostalne demokratske srpske stranke Srđan Kolar rekao je za taj medij da je čuo za to okupljanje. „Koliko znam, kraj križa su samo izvjesili transparent. Međutim, kod restorana Mornar, oko 11 sati ujutro, došlo je do incidenta, jer je ta skupina izvikivala ‘Ubij Srbina’, na što je policija reagirala. Vjerujem da je do svega došlo zbog bunta jer su privedeni oni koji su prošlu nedjelju u Borovu skandirali slične parole“, rekao je