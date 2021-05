Počinje isplata državne pomoći građanima

Ritam grada Kg pre 1 sat | Ritam Grada

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da se do jutros u 7.30 prijavilo 3.814.000 građana za pomoć od po 60 evra. “Krećemo sa isplatama, 640.000 građana će danas dobiti, a sutra 1,4 miliona”, rekao je Mali za RTS i dodao da prijavljivanje za tu pomoć traje do subote, 15. maja.

Po 30 evra biće isplaćeno u maju, a isto toliko i u novembru. On je rekao da će postupak prijave za dodatna pomoć od 3.000 dinara za one koji su se vakcinisali protiv korona virusa biti isti kao i prijava za pomoć od 60 evra. „Prijava za tih 3.000 dinara će biti od 1. do 15. juna, putem Uprave za trezor, kol centra, a u pripremi je i novi portal, a do 31. maja ko kod primi prvu dozu vakcine, stiče pravo da se prijavi za pomoć“, obajsnio je on. Prošle nedelje pomoć