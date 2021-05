Trideset evra državne pomoći danas na računima više od 600.000 građana

RTS pre 51 minuta

Od danas počinje isplata prvih 30 evra državne pomoći građanima, u dinarskoj protivvrednosti.

Danas bi novac trebalo da dobije oko 630.000 građana. Do 20. maja novac će dobiti svi prijavljeni građani, a oni koji to još uvek nisu uradili mogu da se prijave do 15. maja. Drugih 30 evra biće uplaćeni u novembru. Oko 1,3 miliona penzionera, korisnika socijalne pomoći i lica u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija već su dobili novac, bez prethodne prijave. Za 30 evra moguće je prijaviti se elektronski, putem portala Uprave za trezor, na adresi