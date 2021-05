Danas i sutra dva miliona ljudi dobija 30 evra

Glas Zapadne Srbije pre 4 sati

Danas počinje isplata prvih 30 evra državne pomoći građanima, a novac će danas biti uplaćen na račune 640.000 ljudi koji su se prijavili za tu vrstu pomoći, kaže ministar finansija Siniša Mali.

On je na RTS rekao da su pripremljeni nalozi za plaćanje i da će već sutra 30 evra biti isplaćeno i za 1,4 miliona građana. "Samo u ova prva dva dana isplate preko dva miliona građana dobiće 30 evra", naveo je Mali. . Ministar je rekao da se do jutros za pomoć od ukupno 60 evra prijavilo 3.814.000 građana. Prvi deo će im biti isplaćen u maju, a drugih 30 evra u novembru. Podsetio je da prijavljivanje za pomoć od 60 evra traje do subote, 15. maja. "Pozivam građane