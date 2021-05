Bogdan iznervirao vestbruka! Srbin pogađao trojke, vozio rivale, a onda udario strašnu rampu! (video)

Alo pre 2 sata

Košarkaši Atlante bili su bolji od Vašingtona 120:116, uz još jednu sjajnu partiju Bogdana Bogdanovića

Srbin je igrao 40 minuta i za to vreme je postigao 20 poena i 3 asistencije. Bogdan je radio sve na terenu! Pogađao je trojke, sjajno finitirao rivale, ali to nije sve. Udario je i jednu sjajnu rampu koja je oduševila sve: ⌚ BOGI TIME | Bogdan Bogdanovic'ten @ATLHawks'ın playoffları garantilediği gecede 10'da dört üçlük isabetiyle 20 sayılık performans geldi. #TrueToAtlanta pic.twitter.com/xRuWAgjYjO — NBA Türkiye (@NBATurkiye) May 13, 2021 Na početku meča ga je