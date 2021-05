BLOG UŽIVO: Nastavljeni međusobni napadi Izraela i Hamasa, poginulo 90 osoba

N1 Info pre 1 sat | Autor:FoNet

Palestinska organizacija Hamas jutros je iz Pojasa Gaze lansirala rakete prema Tel Avivu i Jerusalimu u nastavku sukoba započetih u ponedeljak.

I izraelska vojska je nastavila da napada, kako je rekla, ključne mete i lidere islamskog ekstremističkog Hamasa. Svi letovi do međunarodnog aerodroma Ben Gurion kraj Tel Aviva su preusmereni do daljeg. U izraelskim vazdušnim udarima od izbijanja sukoba u Gazi su poginule 83 osoba, uključujući 17 maloletnika, a u Izraelu je život izgubilo sedmoro ljudi. 13.57 – Portparol vojnog krila Hamasa Abu Ubaida rekao je da je reakcija te organizacije do sada bila „samo mali