Izrael razmatra kopnenu invaziju na pojas Gaze, zakazana i treća hitna sednica Saveta bezbednosti

Nastavljeni su sukobi izraelskih i palestinskih snaga. Projektili lete sa obe strane. Generalštab izraelske vojske danas razmatra planove za kopnenu invaziju na pojas Gaze, navodi "Tajms of Izrael". Za petak zakazana i treća hitna sednica Saveta bezbednosti. Od ponedeljka je stradalo 67 Palestinaca i sedam Izraelaca.

07:24 Hamas ispaljuje rakete ka Izraelu Militanti Hamasa lansirali su desetine raketa na Izrael nakon što je u izraelskim vazdušnim napadima ubijeno više komandanata Hamasa i srušena višespratnica u Gazi. Izraelske odbrambene snage navode da su do sada pogodile više od 600 meta Hamasa, prenosi Haarec. Iz pojasa Gaze ka Izraelu do sada je ispaljeno više od 1.100 raketa. (Bi-Bi-Si, Haarec) Tajms of Izrael navodi da će Generalštabu izraleskih odbrambenih snaga danas