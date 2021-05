kiša, sunce, grmljavina u Šumadiji i Kragujevcu- temperatura do 21 stepen!

U centar pre 1 sat

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda temperatura u Kragujevcu i Šumadiji od 10 do 21 stepen.

Vreme promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadn. Upozorenje iz RHMZ potencijalno opasne pojave: lokalna pojava pljuskova i grmljavina sa količinom padavina 10 l/m² u periodu do 3h Sutra u petak takođe promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 8 do 13, najviša 19 do 23 stepena. Takođe, pojava lokalnih pljuskova.