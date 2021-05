Krizni štab: Veća okupljanja od 21. juna samo sa 50 odsto vakcinisanih

IndeksOnline pre 1 sat

BEOGRAD – Ukoliko se u sledećem vremenskom periodu nastavi trend pada broja novozaraženih i dostigne se da 50 odsto punoletnih građana bude vakcinisano moći ćemo posle 21. juna da krenemo u organizaciju većih kolektivnih okupljanja, rekao je danas pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.

On je posle sednice Kriznog štaba objasnio da su događaji koji okupljaju veći broj ljudi mogući isključivo ako se virusu onemogući da se širi, te naglašava da se to postiže jedino vakcinisanjem. “Sve je to moguće strogo, isključivo i jedino ako dođemo do 50 odsto vakcinisanih i ukoliko epiremiološka situacija bude takva da se nastavi trend pada brojeva i da izađemo iz nesigurne situacije”, naveo je Gojković. Na pitanje, da li će od 21. juna biti dozvoljene