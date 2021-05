Hamas gađao izraelski nuklearni centar: Nekoliko raketa palo na Dimonu, napadnuta i avio-baza Hakrim avioni poletali pod napadom

Kurir pre 10 minuta

Rakete koje je večeras lansirao Hamas iz pojasa Gaze pogodile su grad Dimonu u Izraelu, u kome se nalazi izraelski nuklearni centar. #BREAKING: Rockets fired by #Hamas from #Gaza at #BeerSheva and the #ShimonPerez Nuclear Research Facility of #Israel at #Dimona. pic.twitter.com/ERzJP6WWsT — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) May 13, 2021 Napadnuta je i avio baza Hatcerim u kojoj se nalaze dve eskadrile, 69. i 107. koje lete nad Gazom.