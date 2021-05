Liban i Jordan na nogama: Građani krenuli ka Palestini, žestoki okršaji na Zapadnoj obali (video)

Pravda pre 1 sat | Večernje novosti

Situacija na Bliskom istoku se razbuktava, pa tako Jordanci u velikom broju prelaze granicu i kreću ka palestinskoj teritoriji, a iz pravca Libana grupe ulaze u Izrael. Veliki broj Arapa se okuplja u znak podrške Palestincima.

Kako prenosi Džerusalem post, desetine ljudi su nosile palestinske i libanske zastave, kao i zastave Hezbolaha. People in Jordan are heading to the borders of the occupied Palestine to demonstrate the Israeli attack on Palestinians. pic.twitter.com/Q81wXs4Hrx — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) May 14, 2021 Jordanci su presekli ogradu i ušli u Palestinu, kako bi pružili podršku tamošnjem narodu, jer smatraju da je Izrael neprijatelj. Kako se navodi na društvenim