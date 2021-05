Smena oblaka i sunca u Kragujevcu i Šumadiji, danas do 21 stepen.

U centar pre 17 minuta

Smena kišonosnih oblaka i sunca i u promenljivom majskom danu pred nama.

Prema prognozi Republičkog hidrometerološkog zavoda u Kragujevcu i Šumadiji od trenutnih 10 stepeni danas najviša dnevna do 21 stepen. Nikuda bez kišobrana. Očekuju se i pljuskovi praćeni grmljavinom. Za vikend slično vreme. U subotu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, posle podne u skretanju na severozapadni pravac. Najniža temperatura od 8 do 1o, najviša dnevna kao i dana do 21 stepena.