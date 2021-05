Hamasova raketa poleće i pada na palestince: Izraelska vosjka objavila video jednog od 350 neuspešnih lansiranja (video)

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Foto: Tanjug/ U tom snimku vidi se kako rakete poleće ka svojoj meti, ali i kako se iznenada obrušava i pogađa civilne objekte u Gazi.

WATCH as a Hamas rocket aimed at Israel misfires and falls back into Gaza. But this isn't the 1st time—Hamas misfired 350 rockets in the last 3 days. These rockets result in the deaths of innocent Gazan civilians. It's time for the world to hold Hamas accountable. pic.twitter.com/vmhmXTZrl6 — Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2021 Vojska je saopštila da to nije prvi takav slučaj i da ih je do sada bilo 350. Žrtve su civili u Gazi.