Počela kopnena ofanziva na gazu? Posle artiljerijske pripreme krenula i pešadija i oklopne jedinice

Večernje novosti pre 5 sati | Novosti online

Foto: Depositphotos U našpad su krenule oklopne jedinice praćene pešadijom i sa podrškom iz vazduha.

Tenkovi "Merkava" i oklopni transporteri "Namer" kotrljaju se ka Gazi. Cilj operacije je razbijanje Hamasa i eliminacija raketnih udara na Izrael koji su posebno noćas bili žestoki uoči sturapnjeg praznika proglašenja izraela kao države 1948. #BREAKING: Merkava 4M main battle tanks of #IDF are now moving to #Gaza. #Palestinian #Israel Air Force is protecting them from sky. pic.twitter.com/UeUO3nMuVc — Sukhoi Su-57 Felon 🇷🇺🇮🇳 (@I30mki) May 13, 2021 Za sada, prema