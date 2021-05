Poslednji dan za prijave građana za državnu pomoć od 60 evra

Nova pre 5 sati | Autor:Fonet Autor:Fonet

Danas je poslednji dan za prijave građana za državnu pomoć od 30+30 evra, podsetio je ministar finansija Siniša Mali i pozvao građane da iskoriste tu mogućnost do ponoći, kada ističe rok za registraciju na portalu Uprave za trezor.

Još danas do ponoći možete da se prijavite za novčanu pomoć države u iznosu od 60 evra, naveo je Mali u poruci objavljenoj na Instagramu, ističući da je do sada prijavljeno 4.038.079 građana. Ukoliko računamo i penzionere, primaoce socijalne pomoći i Upravu za izvršenje krivičnih sankcija, koji su automatski bili prijavljeni, to je ukupno 5.826.021, objavio je Mali. On je potvrdio da je do sada pomoć isplaćena za 4.860.550 građana.