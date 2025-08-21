Novom direktoru United Group RS nije dozvoljeno da uđe u zgradu

Blic pre 5 sati
Novom direktoru United Group RS nije dozvoljeno da uđe u zgradu

Novom direktoru United Group RS d.o.o. (UGRS), srpske konsultantske firme koja posluje u okviru United Group, Vladici Tintoru danas nije dozvoljeno da uđe u zgradu te medijske grupe, u Bulevaru Zorana Đinđića.

Tintor je pokušao oko 16.30 časova, u pratnji advokata, da uđe u prostorije te grupacije, ali ga je u tome sprečilo obezbeđenje tvrdeći da niko od zaposlenih u Junajted mediji nije bio upoznat sa imenovanjem Tintora za novog direktora. Zbog tog incidenta bila je prisutna i policija. Tintor je zatim telefonski razgovarao sa starom direktorkom Bojanom Mijailović. Trojica njegovih advokata ostala su na prijavnici, a Tintor je u pratnji četvrtog advokata napustio
