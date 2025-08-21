Dosadašnja direktorka UG: Nema razloga da se ovakve stvari rade na silu

Ispred prostorija United Grupe u Bulevaru Zorana Đinđića pojavio se Vladica Tintor, koji se predstavio kao novi direktor UG u Srbiji.

Dosadašnja direktorka UG Bojana Mijailović kaže da je u sedište UG došla grupa advokata iz kancelarije Gecić zajedno sa Vladicom Tintorom i tražila da ih primi. Vladica Tintor upisan je rano jutros u APR-u kao direktor UG. Inače, Tintor je bio direktor RATEL-a do 2020. godine. „Obezbeđenje im je reklo da nisam u zgradi i da mogu da ostave poruku. Insistirali su da uđu u zgradu jer je, kako su rekli, među njima novi direktor United Grupe u Srbiji Vladica Tintor, te