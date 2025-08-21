Dosadašnja direktorka UG: Nema razloga da se ovakve stvari rade na silu

Danas pre 19 minuta  |  N1
Dosadašnja direktorka UG: Nema razloga da se ovakve stvari rade na silu

Ispred prostorija United Grupe u Bulevaru Zorana Đinđića pojavio se Vladica Tintor, koji se predstavio kao novi direktor UG u Srbiji.

Dosadašnja direktorka UG Bojana Mijailović kaže da je u sedište UG došla grupa advokata iz kancelarije Gecić zajedno sa Vladicom Tintorom i tražila da ih primi. Vladica Tintor upisan je rano jutros u APR-u kao direktor UG. Inače, Tintor je bio direktor RATEL-a do 2020. godine. „Obezbeđenje im je reklo da nisam u zgradi i da mogu da ostave poruku. Insistirali su da uđu u zgradu jer je, kako su rekli, među njima novi direktor United Grupe u Srbiji Vladica Tintor, te
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Novom direktoru United Group RS nije dozvoljeno da uđe u zgradu

Novom direktoru United Group RS nije dozvoljeno da uđe u zgradu

Blic pre 3 sata
Novi direktor UG u Srbiji, bivši direktor RATEL-a, nenajavljeno došao u firmu

Novi direktor UG u Srbiji, bivši direktor RATEL-a, nenajavljeno došao u firmu

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Zoran ĐinđićRATELVladica Tintor

Društvo, najnovije vesti »

Dosadašnja direktorka UG: Nema razloga da se ovakve stvari rade na silu

Dosadašnja direktorka UG: Nema razloga da se ovakve stvari rade na silu

Danas pre 19 minuta
(Video) Na durmitoru spašena državljanka Češke: Zadobila prelom potkolenice tokom planinarenja

(Video) Na durmitoru spašena državljanka Češke: Zadobila prelom potkolenice tokom planinarenja

Blic pre 44 minuta
Javno tužilaštvo za organizovani kriminal više ne postupa u slučaju zvučni top

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal više ne postupa u slučaju zvučni top

Danas pre 49 minuta
TOK vratilo predmet o zvučnom topu Prvom osnovnom javnom tužilaštvu

TOK vratilo predmet o zvučnom topu Prvom osnovnom javnom tužilaštvu

Danas pre 1 sat
Stefan je aktivno igrao fudbal, a onda je koleno počelo da mu otiče: Ubrzo ostaje bez noge i saznaje strašnu dijagnozu! Ima…

Stefan je aktivno igrao fudbal, a onda je koleno počelo da mu otiče: Ubrzo ostaje bez noge i saznaje strašnu dijagnozu! Ima još samo 8 dana da skupi novac za lečenje

Blic pre 1 sat