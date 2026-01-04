Vremenska prognoza za nedelju, 4. januar: Danas oblačno i hladno sa snegom i ledenom kišom

Beta pre 5 sati

Vreme u Srbiji će danas biti oblačno i u većem delu hladno sa snegom, a na jugu toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).RHMZ je izdao upozorenje na vlažan sneg i ledenu kišu od nedelje, 4. januara do srede, 7. januara, a najintenzivnije padavine se očekuju u centralnom pojasu zemlje, što može da prouzrokuje probleme u saobraćaju i snabdevanju grejanjem i električnom energijom.

Ujutru se na severozapadu zemlje očekuje sneg, a tokom dana i u ostalim krajevima, dok je u pojedinim mestima popodne i uveče moguća ledena kiša.

Duvaće slab i umeren, na severu zemlje severni i severozapadni, u ostalim krajevima južni vetar.

Najniža temperatura biće od -1 do četiri, a najviša u većini krajeva od nula do tri, samo u južnim predelima od devet do 14 stepeni.

Vreme u Beogradu će danas biti oblačno i hladno, ujutru sa kišom koja će tokom prepodneva preći u vlažan sneg.

Duvaće slab do umeren, severni i severozapadni vetar, a temperatura će biti oko jednog stepena.

(Beta, 04.01.2026)

