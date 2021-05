Provala oblaka i narednih dana: Meteorolog Đurić objavio detalju prognozu poznato kad konačno stiže lepše vreme

Kurir pre 1 sat

Meteorolog Đorđe Đurić najavio je pljuskove sa grmljavinom i za sledeću nedelju.

U ponedeljak će duvati slab do umeren vetar južnih pravaca koji će posle podne biti u skretanju na jak severozapadni. Minimalna temperatura od 9 do 15, maksimalna dnevna od 20 do 24 stepena, a u Beogradu do 22. U utorak sunčano i samo u toku jutra na jugu i jugoistoku ponegde sa kišom i pljuskovima. Maksimalna temperatura od 20 do 24 stepena. Kiša ponovo počinje od srede. - U sredu umereno do pretežno oblačno sa pljuskovima i grmljavinom. Biće relativno sveže uz