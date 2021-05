Bjelica dvocifren u drugom startu za Majami, Hit nemoćan bez Batlera protiv potencijalnog rivala u plej-ofu (video)

Mozzart sport pre 6 sati

Milvoki u prvoj četvtini stigao do plus 16, pa bez problema odbranio prednost do kraja meča - 122:108

Nije se Nemanja Bjelica naigrao otkako je u martu stigao u Majami iz Sakramenta. U dresu Hita je do večeras odigrao tek devet utakmica, poslednju još u krajem aprila, međutim, kako je Džimi Batler imao problema sa leđima, srpski košarkaš se za okršaj sa Milvokijem po drugi put od dolaska u klub našao u startnoj petorci i po drugi put stigao do dvocifrenog broja poena. Za okruglo 21 minut proveden na parketu, Bjelica je ubacio 11 poena, uz procenat šuta za tri poena