Arheolozi otkrili ostatke neandertalaca u pećinama kod Rima

Nova pre 24 minuta | Autor:Andjela Krstovic

Arheolozi su otkrili ostatke devet neandertalaca na praistorijskom nalazištu u blizini Rima, saopštilo je ministarstvo kulture Italije.

Osam ostataka datira od pre 50.000 do 68.000 godina, dok je jedan, najstariji, od pre 90.000 do 100.000 godina, navodi se u saopštenju ministarstva. Ovaj pronalazak se dogodio u Grota Gvatari, praistorijskim pećinama, otkrivenim pre više od 80 godina. One su smeštne na oko 100 metara od obale Tirenskog mora u mesti San Feliče, u regionu Lacio. Video snimci koje je objavilo ministarstvo pokazuju kosti, lobanje i druge delove tela pronađene na tom mestu.