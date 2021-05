Danas oblačno sa mogućim pljuskovima, temperatura 24 stepena

Nova pre 30 minuta | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

U Srbiji će ujutro i pre podne biti umereno do potpuno oblačno, ponegde s kišom, a tokom dana promenljivo oblačno s lokalnom kišom i kratkotrajnim pljuskovima, ponegde praćenim grmljavinom.

Duvaće slab i umeren, zapadni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od 7 do 13, najviša dnevna od 20 do 24 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će ujutro i pre podne biti pretežno oblačno sa kratkotrajnom kišom, a zatim promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 10 do 13 stepeni, a najviša dnevna oko 22 stepena. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 23. maja, u većini dana biće promenljivo