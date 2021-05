Kurc: Cilj istrage je da me svrgnu s funkcije

Nova pre 1 sat | Autor:Agencije Autor:Agencije

Austrijski kancelar Sebastijan Kurc ocenio je da je cilj podnošenja prijave protiv njega, zbog navodnih lažnih iskaza pred istražnim odborom u vezi slučaja "Ibica", da ga svrgnu s funkcije. „Tužilaštvo vodi istragu jer je opozicija podnela prijavu.

Znam kako funkcioniše ta igra. Šalju se neprestano prijave, ponekada otvoreno, ponekada anonimno, sve dok ne bude pokrenuta istraga. To se čini iz jednog jedinog cilja, a to je da me svrgnu s funkcije. Ono što smatram poseno bezobraznim jeste da sada socijaldemokratija kaže da sve te istrage ruše ugled vlade i zemlje, ali ne kažu da su oni ti koji su podneli prijavu“, objasnio je Kurc. Kaže da se radi o preokretanju smisla rečenog na istražnom odboru, tvrdeći da se