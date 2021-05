Tela umrlih bacaju u Gang zbog prevelikih troškova kremacije

Nova pre 41 minuta | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

Policija u Indiji pozvala je meštane na severu zemlje da ne bacaju tela preminulih u reku Gang, za koje se na društvenim mrežama tvrdi da su žrtve kovida-19, i ponudila im pomoć oko sahrane.

Portparol vlade u državi Utar Pradeš demantovao je danas izveštaje lokalnih medija da je više od 1.000 tela izvučeno iz reke poslednje dve nedelje. On je rekao da je taj broj daleko manji. U petak su na obali Paragraja pronađena tela sahranjena u pesku obmotana u platenene pokrivače. Vladin portparol je rekao da veruje da meštani nisu kremirali mrtve, kao što je to uobičajeno, zbog hinduističke tradicije da se to ne radi tokom nekih verskih praznika pa su ih zato