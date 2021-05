Kolone na izlazu iz zemlje: Gužve i višesatna čekanja na Horgošu i Kelebiji

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

Foto: Arhiva VN Dodatnu gužvu stvara i to što na graničnim prelazima u Mađarskoj i dalje važe restriktivne mere - da se uđe u Mađarsku potreban je ili pi-si-ar test ili potvrda o vakcinaciji.

Svi koji prolaze u tranzitu moraju da dokažu da imaju boravak u Austriji i Nemačkoj i kada sve to granični policajci i carinici u Mađarskoj provere - po vozilu to traje 10 do 15 minuta i to stvara gužve. Veliki je pritisak vozila koja idu prema Zapadnoj Evropi i to je stvorilo gužvu i na Kelebiji i na Horgošu. Čeka se oko dva sata da bi se izašlo iz zemlje, a da bi se ušlo u Mađarsku treba još četiri sata. Na Horgošu je čekanje, da bi se prešla srpsko-mađarska