Kobni rođendan: Tragedija na proslavi punoletstva, mladić (26) u Aleksincu pretučen nasmrt

Blic pre 1 sat

Aleksinčanin A.S. (25) preminuo je noćas u Kliničkom centru u Niši nakon što je sinoć na proslavi 18. rođendana u jednom ugostiteljskom objektu u Aleksincu zadobio teške telesne povrede, pod okolnostima koje policija još uvek utvrđuje.

Mladić je primljen u KC Niš sa teškim povredama glave i kičmene moždine i preminuo je uprkos maksimalnim naporima lekara da mu spasu život. Mladić je po dolasku policije zbog prijave da je na proslavi bila tuča zatečen na podu u nesvesnom stanju, bez vidljivih povreda na telu. -Policiji je prijavljeno da je došlo do tuče četvorice mladića na proslavi. Prema prvim informacijama A.S. nije učestvovao u toj tuči. On je zatečen na podu bez vidljivih povreda na telu i u