Povređeni mladić na respiratoru: Posle svađe u kolima izbo drugara

Blic pre 2 sata | BRANKO JANAČKOVIĆ

Niška policija u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Nišu, brzo je uhapsila D.

V. (24) iz Niša zbog sumnje da je on juče rano ujutru na ulici, nakon rasprave nožem, povredio S.S.(22) iz Niša. Povređeni mladić zbrinut je u Kliničkom centru u Nišu. Policija je istog popodneva pronašla i uhapsila D.V. koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo teška telesna povreda. - Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, D. V. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu - saopštila je policija. Kako "Blic"