U ovom gradu danas najtoplije: Pljuskovi sa grmljavinom u celoj Srbiji

Ne napuštajte kuću bez kišobrana. Danas toplije u južnim predelima Srbije, a na severu zahlađenje sa kišom. Ovo naoblačenje se tokom dana širi na ostale krajeve i usloviće kišu i lokalne pljuskove popodne u većini predela. Na severu će biti svežije nego na jugu Srbije za oko 10°C. Vetar slab do umeren južni, a popodne na severu Srbije umeren do pojačan severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 9°C do 14°C, a maksimalna od 16°C na severu