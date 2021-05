Moguće kratkotrajne vremenske nepogode, temperatura do 25 stepeni

N1 Info pre 4 sati | Autor:Beta

U Srbiji su ponegde moguće kratkotrajne vremenske nepogode - obilniji pljuskovi sa grmljavinom, pojava sugradice i grada i jak, olujni vetar zapadnog i severozapadnog pravca, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vreme će biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab i umeren vetar, u planinskim predelima povremeno i jak, južni i jugozapadni. Vetar će od sredine dana biti u pojačanju i u skretanju na zapadni i severozapadni pravac. Najniža temperatura biće od devet do 14, najviša od 18 na severozapadu do 25 stepeni na jugoistoku Srbije. U Beogradu će biti pretežno oblačno vreme sa kišom, posle podne i sa lokalno obilnijim