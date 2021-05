Početak sedmice donosi više oblaka, moguće vremenske nepogode

RTS pre 36 minuta

U Srbiji se očekuju kiša i pljuskovi, kao i vremenske nepogode. Za tri sata može pasti i više od 20 litara kiše po kvadratnom metru.

U zemlji se danas očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode – obilni pljuskovi, grad i olujni zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 18 na severozapadu do 25 stepeni na jugoistoku zemlje. U Beogradu kiša, a po podne i pljuskovi praćeni grmljavinom. U delovima grada moguć je i grad. Uveče prestanak padavina. Temperatura oko 22