Zaplenjen heroin na Zvezdari, osumnjičenom određeno zadržavanje

Policija u Beogradu uhapsila je na Zvezdari B. B. (33) kod koga je pronašla kesu sa manjom količinom heroina, koji je, kako se sumnja, bio namenjen za dalju prodaju, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. On se sumnjiči da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.