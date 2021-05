Danas oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima

Nova pre 2 sata | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

U Srbiji se danas očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, ujutru u severnim i zapadnim, a posle podne i u ostalim krajevima zemlje mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).

Vetar slab, promenljiv, posle podne u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Jutarnja temperatura od sedam do 13 stepeni, najviša dnevna od 15 do 24. I u Beogradu umereno do potpuno oblačno vreme, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 19 stepeni. Sutra promenljivo oblačno, sveže, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a zatim do kraja perioda pretežno sunčano i sve toplije.