Radojičić: Beograd rekorder u vakcinaciji, raspisan tender za gradnju "Tiršove dva"

Na području Beograda 38,7 odsto građana primilo je obe doze vakcine, a 47,4 odsto jednu dozu. Kada dođemo do 50 odsto revakcinisanih i oko 20 odsto onih koji su preležali koronu, imaćemo kolektivni imunitet, rekao je gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić. Krizni štab procenjuje da će se to dogoditi 21. juna, kada bi trebalo da dođe do popuštanja mera.

Gostujući u Jutarnjem dnevniku, Zoran Radojičić je rekao da je dobra informacija da je da u Beogradu u ponedeljak bilo 107, a u utorak 126 pozitivnih na koronavirus. "To je rezultat vakcinacije i toga da smo rekorderi u vakcinaciji. Važan faktor su i vremenski uslovi koji čine virus manje infektivnim", istakao je gradonačelnik. Prema njegovim rečima, epidemiolozi ovu situaciju definišu kao nestabilnu, koja je blizu vanredne u smislu da ovih 126 pozitivnih u