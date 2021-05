Jutros stiglo novih 440.000 Sinofarm vakcina

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - Na beogradski aerodrom Nikola Tesla jutros je sleteo avion Er Srbije sa 240.000 doza kineske Sinofarm vakcine protiv korona virusa, a pošiljku su dočekali ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar, ministar odbrane Nebojša Stefanović i kineska ambasadorka u Beogradu Čen Bo.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je rekao da će sa isporukama do vikenda Srbija izaći na 3, 5 miliona doza Sinofarm vakcine. To je jedan od presudnih faktora zašto je Srbija danas u situaciji kada se vidi svetlo na kraju tunela, rekao je Lončar. On je, međutim, istakao da to ne znači opuštanje i pozvao građane da iskoriste to što ima dovoljno i više vrsta vakcina i da se vakcinišu, ističući da je to jedini način da se vratimo normalnom životu. Lončar je apelovao