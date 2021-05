"Izjava Zemana važna za sve nas": Vučić o poseti Češkoj i razgovoru s Babišom

Blic pre 3 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas u Pragu u četiri oka razgovarao sa premijerom Češke Andrejom Babišem i o izvinjenju predsednika Miloša Zemana Srbiji zbog bombardovanja 1999. godine, ali je rekao da Babiš tom prilikom nije iznosio svoje vrednosne sudove, već da mu je on rekao šta sve misli o tome. - Samo smo pričali, rekao sam mu šta mislim o tome, a on me pitao kako je to ođeknulo u Srbiji i rekao sam mu da su ljudi u Srbiji oduševljeni i