„Velja Nevolja mi je rekao da bi poginuo za Vučića“

Bivši potpredsednik FK Partizan dr Vladimir Vuletić izjavio je sinoć, gostujući u emisiji Dobar, loš, zao, da je Velimir Belivuk, zvani Velja Nevolja, 2018. godine rekao da bi „za Vučića poginuo".

Prema njegovim rečima, to se desilo tokom neke proslave koju su organizovali navijači i na kojoj su bili svi igrači i članovi uprave Partizana. – Tada mi prilazi Veljko Belivuk i kaže mi ovo – Svi, svi svi, to me ne interesuje, ali za Vučića bih poginuo – rekao je bivši potpredsednik Partizana. Celu epizodu DLZ sa profesorom Vladimirom Vuletićem možete da pogledate na našem portalu.