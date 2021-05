Korona virus: U Srbiji sve bolja epidemiološka situacija, novi talas zaraze u Južnoj Americi

BBC News pre 1 sat

Stručnjaci u Srbiji tvrde da nema posledica od okupljanja tokom uskršnjih i prvomajskih praznika, evropske zemlje nastavljaju su ublažavanjem mera, a epidemiološka situacija se pogoršava u Južnoj Americi.

U Srbiji je u poslednja 24 časa zabeleženo 550 novih slučajeva korona virusa, a preminulo je još 14 ljudi. Od početka pandemije, korona virus je u Srbiji odneo 6.739 života, a zaraženo je ukupno 708.878 ljudi.

Ana Brnabić, premijerka Srbije najavila je da će od petak početi kampanja za vakcinaciju mladih od 16 do 25 godina.

Vlada Crna Gore donela je odluku o ukidanju obaveznog nošenja maski na otvorenom, ali ovo pravilo ostaje za zatvorene prostore.

Za razliku od evropskih zemalja, u Argentini se situacija pogoršava, pa je tamošnja vlada odlučila da pooštri mere u pokušaju da se izbori sa drugim talasom zaraze.

„Ovo je najgori period od početka pandemije", rekao je agenciji Rojters izvor iz argentinske vlade.

Prethodne nedelje u toj zemlji su zabeleženi najveći dnevni brojevi zaraženih i preminulih od marta prošle godine.

U svetu je do sada zaraženo više od 165,5 miliona ljudi, preminulo je 3,43 miliona, a izdato je više 1,56 milijardi doza vakcina, pokazuju podaci Univerziteta Džons Hopkins.

Getty Images Ponovo se grlimo i ponovo vidimo osmehe

Šta se dešava u Srbiji?

Prema najnovijim zvaničnim podacima, u Srbiji je u poslednja 24 sata preminulo 14 ljudi, a zaraženo još 550.

Od početka pandemije umrlo je 6.739 ljudi.

U bolnicama je trenutno 2.008 ljudi, a na respiratorima je 70 pacijenata.

U poslednja 24 sata testirana su 10.062 uzoraka.

Od početka epidemije zvanično je potvrđeno 708.878 slučajeva zaraze.

Srbija će u narednim nedeljama imati prve vakcine Sputnjik koje će biti proizvedene na Institutu Torlak, najavio je Nenad Popović, ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj.

„U sledećih 10 do 15 dana krenuće supstanca iz Rusije na temperaturi od dva do osam stepeni i Torlak će u roku od 10 do 15 dana morati da iskoristi tu supstancu, a tada ćemo, otprilike, dobiti i prve vakcine.

Reč je o stotinama hiljada vakcina", kazao je Popović za Radio-televiziju Srbije (RTS).

Ruski nacionalni institut za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleja prethodno je potvrdio je kvalitet vakcine proizvedene na Torlaku.

Srbija će tako postati prva zemlja u Evropi koja proizvodi vakcinu Sputnjik.

Prijavljivanje za vakcinaciju u Srbiji je moguće preko portala e-Uprave, Vajber aplikacije, kao i telefonom preko pozivnog centra na broj 0800 222 334.

Svi državljani Srbije od srede, 12. maja mogu da preuzmu Digitalni zeleni sertifikat, odnosno potvrdu o izvršenoj vakcinaciji protiv korona virusa i rezultatima različitih testiranja na Kovid 19.

Digitalni zeleni sertifikat, pored ličnih podataka - imena, prezimena, JMBG-a, pola i broja pasoša, sadrži podatke da li je neko vakcinisan, broj primljenih doza, kao i datum primanja prve i druge doze, rekao je Mihailo Jovanović direktor Kancelarije za IT i eUpravu .

Takođe, ovaj sertifikat sadrži i rezultate PCR, antigenskog i serološog testa.

Ovaj sertifikat moguće je preuzeti preko sajta eUprava.

Ukratko iz sveta:

Vakcine koje su trenutno dostupne i odobrene za sada su efikasne protiv „svih varijanti virusa", saopštila je Svetska zdravstvena organizacija (SZO).

(SZO). Mađarska je jedina država Evropske unije koja je odlučila da odustane od novog sporazuma o vakcinama koju je taj blok potpisao sa kompanijom Fajzer, rekao je portparol EU, a prenosi agencija Rojters.

je jedina država Evropske unije koja je odlučila da odustane od novog sporazuma o vakcinama koju je taj blok potpisao sa kompanijom Fajzer, rekao je portparol EU, a prenosi agencija Rojters. Britanski princ Vilijam u četvrtak je u Londonu dobio prvu dozu vakcine protiv Kovida-19

princ Vilijam u četvrtak je u Londonu dobio prvu dozu vakcine protiv Kovida-19 Turska će u narednom periodu dobiti još 60 miliona doza Fajzer vakcine, pošto su danas vlasti ove zemlje sklopile novi sporazum sa predstavnicima te kompanije.

će u narednom periodu dobiti još 60 miliona doza Fajzer vakcine, pošto su danas vlasti ove zemlje sklopile novi sporazum sa predstavnicima te kompanije. Kineske vakcine su delotvorne protiv novih sojeva korona virusa koji se šire u Indiji poslednjih nedelja i mogu da pruže zaštitu u „određenoj meri", pokazuju rezultati preliminarnih istraživanja.

vakcine su delotvorne protiv novih sojeva korona virusa koji se šire u Indiji poslednjih nedelja i mogu da pruže zaštitu u „određenoj meri", pokazuju rezultati preliminarnih istraživanja. U svetu je do sada zaraženo više od 163,4 miliona ljudi, a preminulo 3,39 miliona. Dato je 1,48 milijardi doza vakcina, pokazuju podaci Univerziteta Džons Hopkins.

Kakva je situacija u regionu?

Bosna i Hercegovina - 203.018 potvrđenih slučajeva

Do sada je umrlo 9.096 ljudi, a oporavilo se 171.332 ljudi

Hrvatska - 352.692 potvrđena slučaja

Do sada je preminulo 7.828 ljudi, a oporavilo se 339.780

Slovenija - 250.811 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminulo 4.345 ljudi, a oporavilo se 240.211

Severna Makedonija - 154.891 potvrđen slučaj

Od posledica korona virusa do sada je preminulo 5.249 ljudi, a oporavilo se 146.499

Crna Gora - 98.971 potvrđen slučaj

Preminulo je 1.564 ljudi, a oporavilo se 96.093

Kosovo - 107.025 potvrđena slučaja

Do sada je preminulo 2.232 ljudi, a oporavilo se 99.804

Pogledajte: Kako da razlikujete simptome korona virusa, gripa i prehlade

Kako je u svetu?

Vakcine koje su trenutno dostupne i odobrene za sada su efikasne protiv „svih varijanti virusa", saopštila je Svetska zdravstvena organizacija (SZO).

Dok se zdravstvena situacija u Evropi poboljšava, međunarodna putovanja još treba izbegavati zbog „stalne pretnje i novih neizvesnosti", upozorio je Hans Kluge, direktor SZO za Evropu, a prenosi agencija AFP.

„To je neizvesna pretnja", rekla je Ketrin Smolvud koja je zadužena za vanredne situacije u evropskom ogranku SZO, poručivši da „pandemija nije gotova".

Prema podacima SZO, širom regiona koji pokriva deo centralne Azije, broj novih slučajeva pao je za 60 odsto za mesec dana, sa 1,7 miliona sredinom aprila na 685.000 prošle nedelje.

„Idemo u dobrom smeru, ali moramo biti na oprezu... Povećanje mobilnosti, fizičke interakcije i okupljanja mogu da dovedu do povećanja prenošenja u Evropi", rekao je Kluge.

Pored toga, popuštanje mera treba da ide paralelno sa povećanim naporima po pitanju praćenja i vakcinacije.

„Ne postoji nulti rizik", rekao je Kluge i dodao da „vakcine mogu da budu svetlost na kraju tunela, ali se ne sme biti zaslepljen tom svetlošću".

EPA Zaposleni u ugostiteljskim objekatima u Italiji traže od vlade da popusti mere

Britanska vlada pokrenula je klinička ispitivanja o imunološkom odgovoru koji izaziva treća doza vakcine.

U ispitivanju Nacionalne zdrastvene službe učestvovaće oko 2.886 dobrovoljaca koji su u potpunosti vakcinisani.

Analiziraće se efekti sedam različitih vakcina: AstraZeneke, Fajzera, Moderne, Novavaksa, Valneve, Jansena i Kjurvaka.

Istraživanje KovBust o trećoj dozi počeće u junu u Britaniji, učestvovaće 3.000 ljudi svih uzrasta koji su prve doze primili u decembru ili januaru, a cilj je da se prikupe podaci o neželjenim efektima i imunološkim odgovorima.

„Moguće je da će nekim starosnim grupama biti potrebne buster vakcine", rekao je Sol Faust profesor Univerziteta Sautempton i šef projekta KovBust.

Mađarska je jedina država Evropske unije koja je odlučila da odustane od novog sporazuma o vakcinama koju je taj blok potpisao sa kompanijom Fajzer, rekao je portparol EU, a prenosi agencija Rojters.

Kako je saopštila Evropska komisija, sporazum podrazumeva da Fajzer državama EU isporuči dodatnih 1,8 milijardi doza vakcine do 2023. godine.

Prema odredbama ugovora, ove vakcine proizvodiće se na teritoriji EU,

Kineske vakcine su delotvorne protiv novih sojeva korona virusa koji se šire u Indiji poslednjih nedelja i mogu da pruže zaštitu u „određenoj meri", pokazuju rezultati preliminarnih istraživanja.

Šao Jiming, kineski stručnjak iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, nije detaljnije govorio o kojim tačno vakcinama se radi.

Turska će u narednom periodu dobiti još 60 miliona doza Fajzer vakcine, pošto su danas vlasti ove zemlje sklopile novi sporazum sa predstavnicima te kompanije.

Pogledajte video: Kako nastaje kolektivni imunitet

