FDA: Fajzer može da se čuva u frižiderima i do mesec dana

Blic pre 1 sat

Američka Uprava za hranu i lekove (FDA) saopštila je da vakcina protiv kovida 19 koju su zajednički razvili kompanija Fajzer i nemački Bajontek može da se čuva mnogo duže na temperaturama višim nego što je prvobitno preporučeno.

Federalna agencija smatra da vakcina, koja se daje u dve doze, može da se skladišti u standardnim frižiderima na temperaturi od 2 do 8 stepeni Celzijusa i do mesec dana posle odmrzavanja, umesto prethodno preporučenih samo pet dana, prenosi Glas Amerike. FDA je u decembru kada je odobrila hitnu upotrebu Fajzer vakcine propisala da doze moraju da se drže na izuzetno niskim temperaturama do minus 80 stepeni Celzijusa. Piter Marks, direktor Centra za biološka